أكثر من 70 بحثًا في الملتقى العلمي الـ 4 بفرع جامعة الملك خالد بتهامة شعبان المقبل

المناطق _ عسير

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم والآداب بمحايل عسير الملتقى العلمي السنوي الرابع بتهامة خلال الفترة 12 – 13 من شهر شعبان المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 70 بحثًا في عدد من التخصصات.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بفرع جامعة الملك خالد في تهامة الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري أنه تم الانتهاء من فترة استقبال الأبحاث الكاملة المرسلة للتحكيم، وذلك بوصول 76 بحثًا علميًّا، وقد باشرت اللجان العلمية للملتقى أعمال التحكيم، وسيتم إرسال الملاحظات للمشاركين لإجراء التصويبات وإعادتها للجنة العلمية التي تبدأ بدورها للإعداد لنشرها في كتاب الملتقى (الإصدار الرابع).

كما أشار آل قايد إلى أبرز أهداف الملتقى والتي تتمثل في السعي والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة لتكون ضمن أفضل 200 جامعة عالميا بحلول عام 2030، إضافة إلى تقديم حلول ومبادرات في سبيل تنمية المجتمعات، وحل المشكلات من خلال الأبحاث النوعية، ودعم حركة البحث العلمي في فرع الجامعة بتهامة، وكذلك تطوير قدرات المشاركين البحثية.

وذلك بالإضافة إلى أهداف إطلاع المشاركين على الجديد والمفيد في المجال المعرفي من خلال النقاشات العلمية والمداخلات، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الأعضاء في كليات الجامعة وكليات الجامعات الأخرى، وتنمية مهارات البحث العلمي لدى المحاضرين والمعيدين والطلاب والطالبات في كليات تهامة خاصة، وباقي الكليات.