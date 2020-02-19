سمو أمير الحدود الشمالية يوجه بعلاج أطفال يعانون من مرض “الثلاسيميا” في طريف

عرعر _ خالد الضبيبي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بعلاج أطفال المواطن عامر بن لافي الحازمي المصابين بمرض “الثلاسيميا” وتكفلّه شخصياً بعلاجهم في أحد المستشفيات المتخصصة، كما وجه سموه بتوظيف والدهم في محافظة طريف.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل المواطن اليوم، ضمن جولته التفقدية لمحافظة طريف، مؤكداً سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على الأطفال بموفور الصحة والعافية.

وأعرب المواطن الحازمي عن سعادته بزيارة سموه لمنزله وتوجيهه الكريم بتوفير العلاج المناسب لأطفاله واهتمامه ومتابعته شخصيًا لحالتهم الصحية.