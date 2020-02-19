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أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك

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أمطار على منطقة تبوك

أمطار على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=834102
المناطق- تبوك:

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك ومركز بجده وشقري والبديعة وضواحيها ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار – بمشيئة الله -.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة ضباء شملت مركز الصورة والخريطة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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