أمطار على منطقة تبوك

المناطق- تبوك:

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك ومركز بجده وشقري والبديعة وضواحيها ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار – بمشيئة الله -.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة ضباء شملت مركز الصورة والخريطة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

