هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك ومركز بجده وشقري والبديعة وضواحيها ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار – بمشيئة الله -.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة ضباء شملت مركز الصورة والخريطة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار على منطقة تبوك
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك ومركز بجده وشقري والبديعة وضواحيها ومازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار – بمشيئة الله -.
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