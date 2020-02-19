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الهلال الأحمر يباشر 15 حالة في حريق السينما بالدمام

الهلال الأحمر يباشر 15 حالة في حريق السينما بالدمام
http://almnatiq.net/?p=834107
المناطق - فتحية عبدالله

باشرت أربع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال اﻷحمر السعودي مدعمة بفرقتين إسعاف من الصحة بمدينة الدمام صباح اليوم، حريق في السينما هايبر لولو ماركت بالعدامة.

واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، إن عمليات الهلال اﻷحمر السعودي تلقت بلاغًا من عمليات الدفاع المدني الساعة ٩.٦ صباحاً ، تفيد بوجود حريق في السينما الواقعة بهايبر لولو ماركت بالعدامة .

وأضاف المتحدث الرسمي أنه على الفور تم توجيه اربع فرق إسعاف مدعمة بفرقتين من الصحة والقيادة الميدانية للموقع، وبعد وصولهم اتضح وجود 15 حاله عبارة عن اختناقات بسيطة وحالاتهم مستقرة ، تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع بينما تم إسعاف حالة واحدة منهم إلى مستشفى الدمام المركزي.

وناشد المتحدث الرسمي الأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للبلاغات الإسعافية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

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