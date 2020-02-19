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ولي العهد يجتمع مع رئيس دولة أريتريا

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المناطق - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا.
وتم خلال جلسة الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.
كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – الوزير المرافق -، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة أريتريا صقر القرشي.
كما حضر من الجانب الأريتري، معالي وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومعالي مستشار فخامة الرئيس يماني قبراب، ومعالي مدير مكتب فخامة الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة أريتريا لدى المملكة ويني قيهير.

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