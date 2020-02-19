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كأس العرب للشباب : المغرب تلتقي جيبوتي .. والبحرين ضد مدغشقر في المجموعة الثانية

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كأس العرب للشباب : المغرب تلتقي جيبوتي .. والبحرين ضد مدغشقر في المجموعة الثانية

كأس العرب للشباب : المغرب تلتقي جيبوتي .. والبحرين ضد مدغشقر في المجموعة الثانية
http://almnatiq.net/?p=834118
المناطق - واس

تنطلق غداً الخميس الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لحساب المجموعة الثانية اذا يلتقي المغرب أمام جيبوتي عند الساعة 02:45 مساءً على ملعب نادي الرياض.
ويسعى المنتخب المغربي لمواصلة الصدارة بعد أن حقق الفوز على البحرين في الجولة الأولى، وحجز البطاقة الأولى للدور الثاني, فيما يسعى منتخب جيبوتي لتعويض خشارته في الجولة الماضية من مدغشقر والمنافسة بقوة على التأهل.
وفي اللقاء الثاني يسعى المنتخب البحريني لتعويص خسارته في الجولة الأولى وتحقيق النقاط الثلاث عندما يلتقي عند الـ 18:00 نظيره منتخب مدغشقر الذي يأمل بدوره تحقيق الفوز الثاني له في البطولة لضمان التأهل للدور الثاني.
يذكر أن المجموعة الثانية يتصدرها منتخب المغرب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف “مدغشقر” فيما يحل جيبوتي ثالثاً والبحرين رابعاً بدون نقاط.

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