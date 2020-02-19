منظمة الصحة العالمية : المصابون بفيروس كورونا في العالم حوالي 75000 حالة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل الصين بلغ 74279 حالة ، من بينها 2006 حالات وفاة، وخارج الصين 912 حالة إصابة في 25 دولة ، و3 وفيات، مشيرة إلى أن 80 % من المصابين يعانون من مرض طفيف وسوف يتعافون .

وقالت: إن نسبة الوفيات بين المصابين 2 %، مؤكدة مواصلتها في عمليات الدعم اللوجيستي وتقييم احتياجات الدول الأعضاء من معدات الحماية الشخصية، وقد أرسلت شحنات من الاختبارات المعملية إلى 56 دولة في 14 فبراير ، و 34 دولة وثلاثة مكاتب إقليمية في 17 فبراير الجاري .

وأشارت إلى أن أعمال الرعاية الصحية يقفون في خط المواجهة للاستجابة لفيروس كورونا ، وأن المنظمة طورت إرشادات للدول حول حقوقهم ودورهم ومسؤولياتهم وسلامتهم المهنية .