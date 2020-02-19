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” مسك ” و”إثراء” يقودان مجموعة تواصل شباب العشرين “Youth 20”

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” مسك ” و”إثراء” يقودان مجموعة تواصل شباب العشرين “Youth 20”

http://almnatiq.net/?p=834146
المناطق - واس

تنظم مؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” مجموعة تواصل شباب دول العشرين “Y 20 ” التي انطلقت أعمالها شهر فبراير الجاري في العاصمة الرياض، تمهيداً لطرح التوصيات للنظر فيها واعتمادها للبيان الختامي، الذي سيتم رفعه لقادة دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم المقبل نهاية شهر نوفمبر القادم, حيث من المنتظر أن تتناول القمة الشبابية مناقشة السياسات وتطويرها لصالح الشباب في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر 3 محاور رئيسية تشمل : المواطنة العالمية، وحل المشكلات بصورة فعالة وسط الاختلافات الثقافية، وتمكين الشباب وإعداد القادة المتّسمين بالمرونة والحيوية في ظل عالم متغير،إضافة إلى الاستعداد لمواكبة تحديات المستقبل والتغلب عليها.
ويأتي ذلك امتداداً لدور كل من “مسك” و”إثراء” المهم في دعم وتمكين الشباب على المستويين المحلي والدولي، وإيمانهما بالفكر الشبابي المتجدد الذي ترجمته منظومة البرامج والمبادرات والشراكات العالمية ذات النطاق الواسع، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب، ومساعدتهم على بلورة أفكارهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع الدولي ويشاركوا في التنمية المستدامة.
يذكر أن مجموعة شباب العشرين (Y20) مجموعة مستقلة تمثل شباب العالم، وهي إحدى مجموعات التواصل الثمان الرسمية التي يقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف، تحت مظلة مجموعة العشرين وتشمل: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20)، ومجموعة الشباب (Y20).

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