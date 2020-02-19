معالي مدير جامعة “المؤسس” يتوج “الجعيد” بكأس جامعة الملك عبدالعزيز للفروسية

المناطق - جدة

سلم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي كأس جامعة الملك عبدالعزيز للفروسية الحاصل على المركز الأول في قفز الحواجز الطالب طلال بدر الجعيد وذلك بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ووكيل العمادة للأنشطة الرياضية الدكتور محمد الفالح مساء اليوم الأربعاء 25 / 6 / 1441هـ بنادي الفروسية بالجامعة.

وحصل على المركز الثاني الطالب حاتم حماد الحارثي، وفي المركز الثالث الطالب عبدالله أحمد الهجن، وشارك 13 طلاب في الشوط المكون من ١٢ حاجز ارتفاع ٨٠-١٠٠سم

وكرم معالي مدير الجامعة الطلاب المشاركين في البطولة وهم على النحو التالي: الطالب محمد ماقوله، والطالب علاء ميلوي، والطالب محمد بازهير، والطالب ريان المقر، والطالب عمر الصيرفي، والطالب مشاري الغامدي، والطالب أمجد عبداللطيف، والطالب وليد الغامدي، والطالب محمد باهيثم، والطالب عبدالله الثقفي، والطالب محمد الغامدي. وفي الختام قدم عميد شؤون الطلاب درعاً تذكاريًا لمعالي مدير الجامعة.

قبل ذلك قام معالي مدير الجامعة بجولة في المعرض الخاص بمستلزمات وأدوات التدريب والاعتناء بالخيل بالإضافة إلى العربة الخاصة بنقل الخيل، وقبل بداية السباق قام الطلاب من ذوي الإعاقة والمشاركين في نادي الفروسية بمسيرة على الخيل.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن البطولة عكست مستوى الطلاب المتميز في قفز الحواجز كذلك الإمكانات التي يتمتع بها نادي الفروسية في الجامعة والذي يعتبر أول نادي يؤسس على مستوى الجامعات كما احتضن بطولات على المستوى المحلي والإقليمي، كما لفت إلى الدور الذي يقوم به النادي من خلال تدريب وتأهيل طلاب ذوي الإعاقة بالجامعة وتعليمهم ركوب الخيل بأشراف نخبة من المختصين والمدربين.