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الوزير الجبير يستقبل وزير خارجية هولندا

الوزير الجبير يستقبل وزير خارجية هولندا
http://almnatiq.net/?p=834179

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك.
وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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