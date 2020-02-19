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إدارة تعليم منطقة تبوك تحتفي بالموهوبين والموهوبات

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إدارة تعليم منطقة تبوك تحتفي بالموهوبين والموهوبات

إدارة تعليم منطقة تبوك تحتفي بالموهوبين والموهوبات
http://almnatiq.net/?p=834186
المناطق- تبوك:

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم احتفالية بمناسبة تأهل مجموعة من طلاب مدارس المنطقة إلى مرحلة تصفيات المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع 20 20 ” بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير والمساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ومدير إدارة الموهوبين علي الرميش ومديرة إدارة الموهوبات رندة الجهيم وذلك بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.
وقال الرميش في كلمته خلال الحفل إن تكريم اليوم يأتي تواصلاً مع الرعاية والدعم الذي يجده أبناؤنا الموهوبون من مسؤولي التعليم سواء على مستوى الوزارة أو الإدارة التعليمية وهو بلاشك من الحوافز التي أسهمت في تصدر اسم المملكة في كثير من المحافل الدولية ” .
وأضاف “إن هؤلاء الأبناء هم نتاج أهداف سعى الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” لتحقيقها حيث يهدف لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة .

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