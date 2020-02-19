مدير “تعليم الجوف” يكرم المشاركين في البرامج والأنشطة

المناطق - الجوف

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلاب المشاركين مع إدارة النشاط الطلابي في البرامج والفعاليات والأنشطة المدرسية خلال الفصل الدراسي الأول على مسرح الإدارة.

وقال أثناء التكريم وتدشين النشيد الخاص بالإدارة العامة: “أنتم روح التعليم وعنوان التميز بتعليم الجوف، ومشاركتكم بهذه الأنشطة والبرامج هي المؤشر الحقيقي في رفع ثقافة الأنشطة الطلابية وتحقيق أهدافها التي من أجلها نفذت”.

وأشاد الغامدي بالجهود المبذولة التعليمية المتميزة في التدريب والتأهيل والمشاركة والتحفيز إدارة النشاط الطلابي، مؤكداً أن تلك البرامج والأنشطة نواة لتطوير العمل في الميدان التعليمي.

من جانبه أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد أن هذه البرامج والأنشطة كانت على مدار العام وبشكل شبه يومي وخلال فترات اليوم بأكمله وفي خطة تشغيلية زمنية مرنة تتقلب خلالها وتتفاوت معطيات كل برنامج وظروفه.

وبين إن برامجنا في إدارة النشاط الطلابي على مدار العام ففي الإجازة الصيفية هناك البرامج الموسمية والأعمال التطوعية وخدمة ضيوف الرحمن، ونستهل العام بالانتماء للوطن من خلال يومنا الوطني فبيعة ولي الأمر ثم البرامج التنافسية فالمشاركات الخارجية والفعاليات الثقافية والمعسكرات الكشفية والتمكين الاجتماعي وتدريب الطلاب وريادة الأعمال والبرامج الرياضية والترفيهية والابتكار وتطبيقات الجوال والعلوم والتقنية والفنون والزخرفة والمراسم والنسيج والمعادن والمسرح أبو الفنون والمهرجانات والأيام والأسابيع التوعية وأندية الحي الترفيهية التعليمية التي يستمر عملها طوال العام الدراسي وخلال الإجازات دون انقطاع وغير ذلك من برامج وأنشطة النشاط.

وفي الختام كرم الغامدي المتعاونين مع ‘دارة النشاط الطلابي، والمدارس المتميزة والفاعلة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمشاركين في المنافسات الوزارية والبرامج على مستوى الوطن خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام.