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القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” بالمنطقة الشرقية

القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” بالمنطقة الشرقية

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القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” بالمنطقة الشرقية

القوات البحرية الملكية السعودية والأمريكية تشاركان في التمرين البحري المختلط “المدافع البحري” بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=834220

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط ” المدافع البحري ” ، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية .
وتأتي مناورات تمرين ” المدافع البحري” امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين .
ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية ، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

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