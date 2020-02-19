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الرياض.. القبض على 3 متهمين تورطوا بالسطو على “تموينات غذائية”

الرياض.. القبض على 3 متهمين تورطوا بالسطو على “تموينات غذائية”

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الرياض.. القبض على 3 متهمين تورطوا بالسطو على “تموينات غذائية”

الرياض.. القبض على 3 متهمين تورطوا بالسطو على “تموينات غذائية”
http://almnatiq.net/?p=834229
المناطق - الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على ثلاثة متهمين لتورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة متهمين ، مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بالسطو على تموينات غذائية بحي الروضة شرق العاصمة الرياض وتهديد العمالة والاستيلاء على بضائع وممتلكات تقدر قيمتها 12,000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.

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