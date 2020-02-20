وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار المعركة الوطنية حتى تحرير البلاد من قبضة الانقلابيين

المناطق - الرياض

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني حتى تحقيق كامل أهدافها وتحرير العاصمة صنعاء و الأراضي الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كافة.

وقال “المقدشي”، خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، “إنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن يُثني اليمنيين عن المضي لاستعادة الوطن ودحر المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية وأن التضحيات الغالية تهون في سبيل الوطن وكرامته ورفعته”.

وأوضح وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية أن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد المليشيا الانقلابية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد الوطن، مشدّداً على أهمية مُضاعفة الجهود المبذولة وتحمل المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة للمضي قدماً في طريق الكفاح الوطني وصولاً لتحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره.

وثمّن مواقف وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني لمواجهة الأخطار المُشتركة التي تقف خلفها إيران وأدواتها الحوثية التي تمدها بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير اليمن والمنطقة.