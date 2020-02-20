احدث الأخبار

مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع في اليمن
أبرز المواد
 مهرجان الصقور بطريف يواصل فعالياته المتنوعة
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار المعركة الوطنية حتى تحرير البلاد من قبضة الانقلابيين
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى تمرين “القبضة3” وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود
أبرز المواد
 طليقة سلطان ماليزيا تفجّر «مفاجأة الخيانة»
أبرز المواد
 تضخم إيجابي في السعودية للشهر الثاني .. وانكماش إيجارات المساكن 3.7 %
أبرز المواد
 الصين: لن نرسل مسؤولين لاجتماعات العشرين في الرياض بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 11.2 مليار ريال صافي أرباح قطاع الاتصالات في عام .. أدنى نمو خلال 4 أعوام
أبرز المواد
 الذهب فوق 1600 دولار بفعل الأثر الاقتصادي لكورونا
أبرز المواد
 أردوغان يغرق في إدلب .. و«الناتو» يتخلى عنه
أبرز المواد
 اختبار عقار للإيدز في علاج «كورونا»
أبرز المواد
مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج

مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج

أبرز المواد
رئيس الوزراء اليمني: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع في اليمن

رئيس الوزراء اليمني: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع في اليمن

أبرز المواد
مهرجان الصقور بطريف يواصل فعالياته المتنوعة

مهرجان الصقور بطريف يواصل فعالياته المتنوعة

أبرز المواد
وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار المعركة الوطنية حتى تحرير البلاد من قبضة الانقلابيين

وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار المعركة الوطنية حتى تحرير البلاد من قبضة الانقلابيين

أبرز المواد

رئيس الوزراء اليمني: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع في اليمن

رئيس الوزراء اليمني: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع في اليمن
http://almnatiq.net/?p=834240
المناطق - الرياض

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن التدخلات الإيرانية السافرة تطيل أمد الصراع وتقف عائقاً أمام جهود إحلال السلام في بلاده.
وأشار خلال لقائه اليوم بسفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر، إلى الانتهاكات الإيرانية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن خاصة فيما يتعلق بحظر تزويد السلاح إلى المليشيات الحوثية، في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وجدد “عبدالملك”، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، حرص حكومته على السلام العادل والدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية للرضوخ للحل السياسي وتطبيق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا.

روابط ذات صلة

مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج

مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج
مهرجان الصقور بطريف يواصل فعالياته المتنوعة

مهرجان الصقور بطريف يواصل فعالياته المتنوعة
وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار المعركة الوطنية حتى تحرير البلاد من قبضة الانقلابيين

وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار المعركة الوطنية حتى تحرير البلاد من قبضة الانقلابيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*