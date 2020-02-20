وفاة شخصين من زوار مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا

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أخلت السلطات الإيرانية مستشفى فرقاني في مدينة قُم، فجر الخميس، بواسطة عشرات من رجال الإنقاذ وعدد من سيارات الإسعاف، بعد ساعات من إعلان وفاة شخصين مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال.

وكان رئيس جامعة قُم للعلوم الطبية قد أعلن قبل ساعات من ذلك، تخصيص مستشفيَي كامكار وفرقاني في قُم للحجر الصحي، على أن يتم نقل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إليهما.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع تظهر عددا كبيرا من سيارات قوات مكافحة الشغب وعربات الإسعاف تحيط بمشفى فرقاني

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أنه تم تعطيل المدارس والجامعات والمراكز العلمية، في مدينة قم، بهدف الوقاية من فيروس كورونا وإجراء تحقيقات، بعد الإعلان عن وفاة مصابين اثنين، الأربعاء، في المدينة.