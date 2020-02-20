«التجارة» تُشهر بصاحب «كافتيريا» في مكة لبيعه مشروبات غازية منتهية الصلاحية

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شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب كافتيريا بمكة المكرمة، والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض مشروبات غازية منتهية الصلاحية للبيع، وهو ما يعد مخالفة، تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، كما نُشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري