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“السعودية للكهرباء”: تفعيل خدمة “برق” في جازان لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام

“السعودية للكهرباء”: تفعيل خدمة “برق” في جازان لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام
http://almnatiq.net/?p=834263
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، إطلاق خدمة برق في منطقة جازان؛ وبدء استقبال الطلبات الجديدة لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام فقط، عن طريق منصة بلدي لأمانة المنطقة، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة

وأوضحت السعودية للكهرباء أن هذه الخدمة التي سبق أن أطلقتها قبل أيام قليلة في مناطق نجران والحدود الشمالية والجوف، تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتطوير وتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء إلى المشتركين

وأفادت أن خدمة برق تُعد جزءاً من خطة الشركة لتحسين الخدمات وتطويرها، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة بدون الحاجة إلى تقديم طلب في مكاتب الشركة

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة منذ بدء إطلاقها في مناطق المملكة أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، ما أدى إلى حصول المملكة على مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي يندرج في المؤشر العالمي للتنافسية الصادرة من مجموعة البنك الدولي

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