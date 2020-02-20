احدث الأخبار

إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”
أبرز المواد
 زيادة هائلة في الثروة الآسيوية بقيادة صينية
أبرز المواد
 شاهد: مواطن يشتري “جنبية” بمبلغ صادم !
أبرز المواد
 وفاة شخصين من زوار مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا
أبرز المواد
 معاناة الضاحية بالجبيل تواجه بتعليق المياه : عزيزي العميل سنتصل بك
أبرز المواد
 إدمان الهواتف الذكية يغير الدماغ تماما كإدمان المخدرات
أبرز المواد
 حقبة جديدة من البرامج الخبيثة تصيب هواتف “أندرويد”
أبرز المواد
 “الأرصاد ” تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أبرز المواد
 مرتفعات جبل اللوز بتبوك تشهد تساقطا خفيفا للثلوج
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع في اليمن
أبرز المواد
 مهرجان الصقور بطريف يواصل فعالياته المتنوعة
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يؤكد استمرار المعركة الوطنية حتى تحرير البلاد من قبضة الانقلابيين
أبرز المواد
إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

أبرز المواد
زيادة هائلة في الثروة الآسيوية بقيادة صينية

زيادة هائلة في الثروة الآسيوية بقيادة صينية

أبرز المواد
شاهد: مواطن يشتري “جنبية” بمبلغ صادم !

شاهد: مواطن يشتري “جنبية” بمبلغ صادم !

أبرز المواد
وفاة شخصين من زوار مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا

وفاة شخصين من زوار مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا

أبرز المواد

إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”
http://almnatiq.net/?p=834272
المناطق_الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغًا “#أردوغان_النازي_الجديد” بعد التصريح الأخير للرئيس التركي رجب طيب إردوغان والذي أكد فيه أن الصومال “دعت” تركيا للتنقيب عن البترول.
وقال الرئيس التركي إن الصومال دعت تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، مؤكدا أن الصومال تريد حذو ليبيا التي وقعت اتفاقا مشابها العام الماضي، وفقًا لقناة “إن تي في “.
واعتبر البعض هذا التصريح بمثابة “محاولة أخرى لإردوغان لبسط نفوذه على أكبر قدر ممكن من الدول”، فيما انتقد البعض “تعطش” الرئيس التركي للنفوذ، ومنهم من قارنه بالزعيم النازي “هتلر”.
ووصف محللون صوماليون تصريحات أردوغان بـ”الخطيرة” والتي “ستؤدي بالبلاد إلى التمزق”.
ونشرت مغردة صورة للرئيس التركي يتوسط خريطتي سوريا وليبيا، وكتبت معلقة “يقال إن الزعيم النازي هتلر انتحر بعد أن قاد ألمانيا للدمار، وهزيمة مذلة في الحرب العالمية الثانية، وانقسام دام عشرات السنين”
من جانبه، اعتبر الناشط باسم بلال، أضاف أن إردوغان بصدد إعادة سيناريو ليبيا في الصومال.

عرض الصورة على تويتر

روابط ذات صلة

زيادة هائلة في الثروة الآسيوية بقيادة صينية

زيادة هائلة في الثروة الآسيوية بقيادة صينية
شاهد: مواطن يشتري “جنبية” بمبلغ صادم !

شاهد: مواطن يشتري “جنبية” بمبلغ صادم !
وفاة شخصين من زوار مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا

وفاة شخصين من زوار مدينة قم الإيرانية بسبب كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*