المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

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أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ ٧٧ والصين المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية

جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال اجتماع مجموعة دول الـ ٧٧ والصين في الأمم المتحدة، المنعقد مساء اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غيانا التعاونية الصديقة السفير رودولف مايكل تين-باو، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي