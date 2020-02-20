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المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

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المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=834280
المناطق_الرياض

أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول الـ ٧٧ والصين المجموعة الإقليمية الأكبر في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية

جاء ذلك في كلمة المملكة، خلال اجتماع مجموعة دول الـ ٧٧ والصين في الأمم المتحدة، المنعقد مساء اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم لجمهورية غيانا التعاونية الصديقة السفير رودولف مايكل تين-باو، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي

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