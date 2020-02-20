مخمور يحرق زوجته بالبنزين بجازان

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شهدت إحدى قرى جازان واقعة مؤلمة، بعد أن أقدم مواطن في العقد الرابع من عمره بالاعتداء على زوجته ضربـاً قبل أن يسكب البنزين عليها ويشعل النـار فيها

وفي التفاصيل أن الزوجة التي تبلغ من العمر 30 عاماً قد تعرضت لإصابـات بليغة نُقلت على إثرها للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة، بعد أن اعتدى عليها الزوج الذي كان في حالة غير طبيعية؛ نتيجة تناوله المسكر

وأوضح المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، أن الحـريق أصـاب جسد الزوجة بنسبة 50 %، ولا تزال تحت التنفس الصناعي ووضعها الصحي مستقر، لافتاً إلى أنها ستخضع لجراحـة تجميلية لإزالة آثار الحـريق