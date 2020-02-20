مخمور يحرق زوجته بالبنزين بجازان

مخمور يحرق زوجته بالبنزين بجازان

أبرز المواد
المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

أبرز المواد
وزير الداخلية يرعى تمرين “القبضة3” وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود

وزير الداخلية يرعى تمرين “القبضة3” وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود

أبرز المواد
إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

أبرز المواد

مخمور يحرق زوجته بالبنزين بجازان

مخمور يحرق زوجته بالبنزين بجازان
http://almnatiq.net/?p=834281
المناطق_جازان

شهدت إحدى قرى  جازان واقعة مؤلمة، بعد أن أقدم  مواطن في العقد الرابع من عمره بالاعتداء على زوجته ضربـاً قبل أن يسكب البنزين عليها ويشعل النـار فيها

وفي التفاصيل  أن الزوجة التي تبلغ من العمر 30 عاماً قد تعرضت لإصابـات بليغة نُقلت على إثرها للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة، بعد أن اعتدى عليها الزوج الذي كان في حالة غير طبيعية؛ نتيجة تناوله المسكر

وأوضح المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، أن الحـريق أصـاب جسد الزوجة بنسبة 50 %، ولا تزال تحت التنفس الصناعي ووضعها الصحي مستقر، لافتاً إلى أنها ستخضع لجراحـة تجميلية لإزالة آثار الحـريق

روابط ذات صلة

المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية

المملكة تؤكد على أهمية وحدة الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية
وزير الداخلية يرعى تمرين “القبضة3” وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود

وزير الداخلية يرعى تمرين “القبضة3” وحفل تخريج الدورات التدريبية بحرس الحدود
إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*