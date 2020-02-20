موظفات الشركة المتعاقدة مع جامعة طيبة بلا رواتب

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للمرة الثانية خلال عام، ماطلت شركة متعاقدة مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة في تسليم رواتب موظفاتها البالغ عددهن 100 من السعوديات اللائي تقدمن قبل نحو 4 أشهر بشكوى إلى مكتب العمل ضد شركتهن التي تعثرت في سداد رواتبهن، وطالبن بمحاسبتها وإلزامها بدفع أجورهن. وقالت عدد من الموظفات إنهن تضررن كثيراً من المماطلات والتأخير في الصرف دون محاسبة للشركة

في المقابل، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني أنه جار المتابعة والتنسيق مع الشركة لصرف الأجور المتأخرة للموظفات طبقا للتعليمات والأنظمة