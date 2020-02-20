«الصحة»: المملكة خالية من «كوفيد 19».. وإصابة أكثر من 75 ألف عالميا

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أكدت وزارة الصحة أنه لم تُسجّل حتى الآن أي حالة إصابة بكورونا الجديد كوفيد 19 داخل المملكة، وذلك في تقريرها اليومي لمتابعة تطورات الفيروس

وقالت الصحة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات في العالم بلغ 75353 مصابا معظمهم في الصين، وتعافى منهم 14649، بينما توفي 2012

وأضافت الوزارة أنه تم فحص 3195 مسافراً من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و2037 مسافراً من الرحلات غير المباشرة، ولم تُرصد أي حالة إصابة بالفيروس

يذكر أن منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى المخاطر إقليميًا وعالميًا إلى المستوى العالي ، وفي الصين إلى المستوى العالي جدًا بسبب تضاعف عدد المصابين بالمرض بشكل مخيف