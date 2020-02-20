المدني يحذر من طقس جازان: أمطار وأتربة

المدني يحذر من طقس جازان: أمطار وأتربة

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المدني يحذر من طقس جازان: أمطار وأتربة

المدني يحذر من طقس جازان: أمطار وأتربة
http://almnatiq.net/?p=834305
المناطق_جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على طقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، و فيفا، وهروب مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٩ مساء

جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطاً للرياح السطحية على اطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،المطقة الشرقية، نجران)، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة

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