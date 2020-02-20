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البنتاغون: إيران تواصل إرسال أسلحة للحوثيين

البنتاغون: إيران تواصل إرسال أسلحة للحوثيين
http://almnatiq.net/?p=834310
المناطق_الرياض

أعلن البنتاغون الأمريكي أمس الأربعاء أنّ إيران تواصل إرسال أسلحة متطوّرة إلى المتمرّدين الحوثيين في اليمن، في انتهاك لالتزاماتها الدولية، مدعّماً اتّهامه بصور لأسلحة إيرانية قال إنّها جزء من شحنتين ضبطتهما القوات الأميركية في غضون أقلّ من ثلاثة أشهر.
وقال القومندان بيل أوربان، المتحدّث باسم قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط “سنتكوم”، خلال مؤتمر صحافي في مقرّ وزارة الدفاع في واشنطن إنّ فيلق القدس، أثبت باستمرار أنّه يحاول إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
وعرض المتحدّث خلال المؤتمر الصحافي صوراً لأسلحة ضبطتها القوات الأميركية في 25 نوفمبر و9 فبراير على متن مركبين شراعيين كانا يبحران من دون أن يرفع أيّ منهما علم أي دولة، مؤكّداً أن هذه الأسلحة كانت مرسلة من إيران إلى الحوثيين.
وضمت الأسلحة التي تم ضبطها مئات الصواريخ المضادة للدبابات وعدد من صواريخ أرض جو، بالإضافة لأسلحة متنوعة أخرى.

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