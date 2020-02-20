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“هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”

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“هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”

“هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”
http://almnatiq.net/?p=834319
المناطق_الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إطلاق حملة (يفيدك بأعمالك) والموجهة لمنشآت القطاع الخاص، بهدف الانضمام إلى برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وطرح الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشآت أمام الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى من خلال الرابط: taqat.sa/tamheer.

وأبان “هدف”، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“.

ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

إلى ذلك جدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

 

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