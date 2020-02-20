احدث الأخبار

ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر منصة “مُعين”
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 “هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”
أبرز المواد
 100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: تفعيل خدمة “برق” في جازان لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام
أبرز المواد
 طريقة التسجيل في مبادرة سند الزواج
أبرز المواد
 البنتاغون: إيران تواصل إرسال أسلحة للحوثيين
أبرز المواد
 «التجارة» تُشهر بصاحب «كافتيريا» في مكة لبيعه مشروبات غازية منتهية الصلاحية
أبرز المواد
 المدني يحذر من طقس جازان: أمطار وأتربة
أبرز المواد
 الذهب مرشح للارتفاع إلى 1800 دولار للأونصة
أبرز المواد
 موظفات الشركة المتعاقدة مع جامعة طيبة بلا رواتب
أبرز المواد
 «الصحة»: المملكة خالية من «كوفيد 19».. وإصابة أكثر من 75 ألف عالميا
أبرز المواد
ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر منصة “مُعين”

ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر منصة “مُعين”

أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

أبرز المواد
“هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”

“هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”

أبرز المواد
100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام

100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام

أبرز المواد

ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر منصة “مُعين”

ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر منصة “مُعين”
http://almnatiq.net/?p=834334
المناطق - واس

استكمل ديوان المظالم منظومة التحول الإلكتروني ضمن تكامل فعّال بين ديوان المظالم ووزارة العدل فيما يخدم العمل القضائي، وذلك بإضافة خدمتي “الاستعلام عن الصكوك العقارية” و “الاستعلام عن رخص المحاماة” عبر منصة معين الإلكترونية لمنسوبيه في الدوائر القضائية.
وتأتي هاتان الخدمتان، ضمن تكامل إلكتروني يقدمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسِّر”، للربط بين الجهات ذات العلاقة، تحقيقًا لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال، وتطوير جودة الخدمات المقدمة.
وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية، إمكانية الاطلاع على بيانات الصك العقاري من خلال منصة “مُعين” الإلكترونية لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة، كما تتيح الاطلاع على بيانات العقار، وحدوده، وبيانات المالكين.
كما تقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة، إمكانية الاطلاع على بيانات وحالة الترخيص للمحامين، وتاريخ فاعليته، وتواريخ نهايته وتسجيله، ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي.
وتسهم الخدمتان في توفير الوقت والجهد للوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة، علاوة على التقليل من استخدام الورق، ورفع جودة كفاءة الإنفاق، ويأتي توفيرهما؛ تنفيذًا لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم 2020، التي استهدفت التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وتعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم – بإذن الله – في تعزيز منظومة العمل وتطويرها؛ لرفع مستوى جودة التقاضي، وتوفير الوقت والجهد؛ بما يحقق -بإذن الله- تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
“هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”

“هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”
100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام

100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*