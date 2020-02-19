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ندوة بجامعة القصيم لاستعراض طرق التفتيش في المشاريع الإنشائية وفق كود البناء السعودي

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المناطق - بريدة

أقامت كلية الهندسة بجامعة القصيم، أمس الأربعاء الموافق 25/6/1441هـ، بالتعاون مع هيئة المهندسين بمنطقة القصيم ندوة علمية بعنوان «أهمية الجودة وطرق التفتيش في المشاريع الإنشائية وفق كود البناء السعودي»، وذلك في مقر الكلية بالمدينة الجامعية، بحضور عميد الكلية الدكتور مشعل بن إبراهيم المشيقح، ورئيس اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بمنطقة القصيم المهندس هاني الضويان، وبحضور أكثر من ١٥ ممثلًا للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة وأكثر من ١٨٠ شخص من المهتمين والطلاب.

وتسعى الكلية من خلال عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة، للمساهمة في رفع الجودة والسلامة في جميع المشاريع الإنشائية، كجزء من مشاركات الكلية المجتمعية لضمان سلامة المنشآت وجودتها، وذلك من خلال استضافة المختصين من المتحدثين لإدارة مثل هذه الندوات والملتقيات العلمية وضمان مواكبة المهندسين والمختصين للتطورات والممارسات في المجال الهندسي.

وفي بداية الندوة، ألقى الدكتور ماجد بن فضي العنزي، كلمة تحدث خلالها عن محور أهمية الجودة وطرق التفتيش في المشاريع الإنشائية وفق كود البناء السعودي، موضحًا لأهمية الجودة في المشاريع، ومستعرضًا لطرق التفتيش المختلفة التي يكون لها استدامه ومحافظة على سلامة المشروع.

وتناول المحور الثاني في الندوة الذي قدمه العقيد محمد بن جازي العتيبي مدير إدارة السلامة في مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، “متطلبات مخططات السلامة والحماية من الحريق وفق كود البناء السعودي”، حيث بين أهمية ما جاء في الكود السعودي من متطلبات للسلامة والحماية، كما تحدث في المحور الثالث المهندس إلياس بن إبراهيم الصوينع من إدارة الكود السعودي بأمانة منطقة القصيم، عن الإجراءات البلدية لتطبيق الكود وتأثير الكود على البناء في المملكة، موضحًا جميع الإجراءات المطلوبة للبناء في المملكة، ومن ثم تمت مداخلة من الحضور والإجابة عليها من المتحدثين.

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