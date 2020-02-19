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900 متقدم ومتقدمة لوظائف مراقبي المساجد بالشؤون الإسلامية في عسير

900 متقدم ومتقدمة لوظائف مراقبي المساجد بالشؤون الإسلامية في عسير
http://almnatiq.net/?p=834342
المناطق - عسير

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، استقبال عدد من المراقبين والمراقبات الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية التي أقيمت قبل عدة أشهر.
وأبان مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن الفرع أكمل استعداداته لاستقبال المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي ومراقبات المساجد، حيث بلغ عددهم 900 متقدم ومتقدمة، منهم 300 من النساء، وذلك في مقر الفرع بمدينة أبها.

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