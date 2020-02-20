كأس العرب للشباب: السعودية تلتقي مصر .. والجزائر ضد فلسطين في المجموعة الثالثة

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تنطلق غداً الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لحساب المجموعة الثالثة اذا يلتقي المنتخب السعودي أمام منتخب مصر عند الساعة 02:45 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويسعى المنتخبين لمواصلة انتصاراتهما، وحجز البطاقة الأولى للدور الثاني, بعد أن حقق المنتخب السعودي الفوز على فلسطين في الجولة الأولى بـ 4-0 فيما كسب المنتخب المصري شقيقه المنتخب الجزائري بـ 4-1 .

وفي اللقاء الثاني من نفس المجموعة يسعى المنتخب الجزائري لتعويص خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب المصري وتحقيق النقاط الثلاث عندما يلتقي عند الـ 5:50 نظيره منتخب فلسطين الذي يأمل بدوره تحقيق الفوز الأول له في البطولة والمنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني.

يذكر أن المجموعة الثالثة يتصدرها المنتخب السعودي بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف المنتخب المصري فيما يحل الجزائر ثالثاً وفلسطين رابعاً .

