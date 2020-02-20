احدث الأخبار

خادم الحرمين يستقبل أمين مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
أبرز المواد
 الداخلية الألمانية تؤكد أن دوافع مطلق النار في هاناو هي “الكراهية”
أبرز المواد
 كأس العرب للشباب: السعودية تلتقي مصر .. والجزائر ضد فلسطين في المجموعة الثالثة
أبرز المواد
 900 متقدم ومتقدمة لوظائف مراقبي المساجد بالشؤون الإسلامية في عسير
منطقة عسير
 ندوة بجامعة القصيم لاستعراض طرق التفتيش في المشاريع الإنشائية وفق كود البناء السعودي
منطقة القصيم
 “العمل والتنمية الاجتماعية” تقيم اللقاء الحواري لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات
أبرز المواد
 ديوان المظالم يستكمل خطوات التحول الإلكتروني بمزيد من الخدمات عبر منصة “مُعين”
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 “هدف” يطلق حملة (يفيدك بأعمالك) لتحفيز المنشآت على الانضمام لبرنامج “تمهير”
أبرز المواد
 100 وظيفة للرجال عبر طاقات في الرياض والدمام
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: تفعيل خدمة “برق” في جازان لإيصال الخدمة الكهربائية خلال 7 أيام
أبرز المواد
 طريقة التسجيل في مبادرة سند الزواج
أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل أمين مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

خادم الحرمين يستقبل أمين مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

أبرز المواد
الداخلية الألمانية تؤكد أن دوافع مطلق النار في هاناو هي “الكراهية”

الداخلية الألمانية تؤكد أن دوافع مطلق النار في هاناو هي “الكراهية”

أبرز المواد
كأس العرب للشباب: السعودية تلتقي مصر .. والجزائر ضد فلسطين في المجموعة الثالثة

كأس العرب للشباب: السعودية تلتقي مصر .. والجزائر ضد فلسطين في المجموعة الثالثة

أبرز المواد
900 متقدم ومتقدمة لوظائف مراقبي المساجد بالشؤون الإسلامية في عسير

900 متقدم ومتقدمة لوظائف مراقبي المساجد بالشؤون الإسلامية في عسير

منطقة عسير

خادم الحرمين يستقبل أمين مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

خادم الحرمين يستقبل أمين مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
http://almnatiq.net/?p=834355
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المركز، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكداً – حفظه الله – أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

بدورهم، عبر أعضاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على الدعم الذي تقدمه المملكة للمركز مع الدول الأعضاء الآخرين، وجهود المملكة الرامية لترسيخ قيم التسامح والتعايش وبناء السلام العالمي.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض جهود ونشاطات وفعاليات المركز ومسيرة عمله.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

روابط ذات صلة

الداخلية الألمانية تؤكد أن دوافع مطلق النار في هاناو هي “الكراهية”

الداخلية الألمانية تؤكد أن دوافع مطلق النار في هاناو هي “الكراهية”
كأس العرب للشباب: السعودية تلتقي مصر .. والجزائر ضد فلسطين في المجموعة الثالثة

كأس العرب للشباب: السعودية تلتقي مصر .. والجزائر ضد فلسطين في المجموعة الثالثة
“العمل والتنمية الاجتماعية” تقيم اللقاء الحواري لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات

“العمل والتنمية الاجتماعية” تقيم اللقاء الحواري لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*