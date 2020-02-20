أمانة الأحساء ترتبط الكترونياً بــ ” خدمات المياه ” لإصدار رخص الانشاء

الاحساء - المناطق

اتمت أمانة الأحساء خطواتها الإجرائية للارتباط الكترونياً مع فرع الإدارة العامة لخدمات المياه في المحافظة وذلك لخدمات رخص الإنشاء والبناء ضمن منظومة التكامل الإجرائي بين الجهات الحكومية في الحاضرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن عملية الارتباط فيما بين الأمانة وإدارة المياه من خلال تنفيذ خدمة الكترونية يأتي من منطلق تحسين بيئة الأعمال وتكامل الجهود بين القطاعات المعنية في خدمة المواطن والمقيم، والإسهام في توفير الوقت والجهد واختصار الإجراء في إنجاز المعاملات، تحقيقاً لأهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة – يحفظها الله- والتي تنعكس بصورة إيجابية في الارتقاء بجودة خدمة المستفيدين على حدٍ سواء، وانطلاقاً من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020 الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، مشيراً إلى أن هذا الارتباط يُمثل جزءاً من أولويات الأمانة الرامية الى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات في التعاملات الالكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدمية بين القطاعات الحكومية والاسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة الاجراء للمعاملات.

وأكد الملحم على أن الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تمشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة -ايدها الله-، وسعياً من الأمانة في تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبما يخدم المستفيدين بصفة مثلى.

في حين اشار نائب مساعد الأمين لتقنية المعلومات مدير عام الأمن السيبراني المهندس بدر رغيان بن رفاده أن التكامل بين الأجهزة الحكومية يعزز دور الأمن السيبراني في بيئات الأعمال وعدم الحاجة إلى وسيط للتراسل البيني والذي تنعدم فيه التهديدات الآمنة بوجودها ضمن خدمات التكامل الإجرائي مما كان احتمالات وجودها في الوسط الناقل البشري متزايدة، ويأتي ذلك امتثالاً للتوجيهات الكريمة في مضاعفة الجهود المكملة لأمن المعلومات في تطوير منظومات التعاملات الإلكترونية.

وأضاف بن رفادة .. تهدف الأمانة عبر هذه الخدمة الى تحسين الزمن العمري للمعاملات البينية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وحوكمة الأعمال المشتركة إلكترونيا والتي كانت سابقاً تكلف المستفيد مراجعة هذه الجهات حضورياً وطلب الوثائق ومسوغات الخدمة مجدداً والمراجعة لأكثر من مرة وما يترتب على ذلك من تأخير في حال وجود ملاحظات وإعادتها للجهة الأخرى وإهدار وقت المستفيد وتعددية الزيارات لتلك الجهات ، وبفضل الله أوجدت أمانة الأحساء وضمن مبادرة أمانة بلا ورق التكامل الإجرائي لاستثمار الحلول التطويرية والشاملة المحققة لسرعة الانجاز مع مراعاة الامتثال في تطبيق الأحكام التنظيمية لرفع مستويات جودة الأداء في خدمات القطاع البلدي والتي توفرها الأمانات.