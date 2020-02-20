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تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم وشراكة مع رابطة فرق الأحياء بالمنطقة

تعليم تبوك يوقع مذكرة تفاهم وشراكة مع رابطة فرق الأحياء بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=834386
المناطق- تبوك-فايز السميري:

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صباح اليوم مذكرة تفاهم وشراكة مع رابطة فرق الأحياء بمنطقة تبوك والتي تستهدف استثمار شباب الوطن بزيادة عدد الفرق الرياضية بالأحياء والحث على ممارسة الرياضة وجعل المجتمع واعٍ ومثقف ذو حس وطني عالٍ.

وقد أكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الاستثمار في العقول وتعديل السلوك ونمط الحياة من ضمن أهداف “برنامج جودة الحياة” أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تسعى للتنمية البشرية والمكانية، منوهاً بأن الرياضة هي التي تقود أصحاب العقول لأجساد سليمة بعيدة عن الأمراض.

وقع الاتفاقية من جانب تعليم تبوك مدير عام التعليم فيما وقع الاتفاقية من طرف رابطة الاحياء رئيس الرابطة محمد حمود الشهري.

وركزت الاتفاقية على عدة محاور أهمها حث الطلاب والمعلمين لتكوين فرق وتسجيلها ضمن رابطة الأحياء في منطقة تبوك، والمساهمة في حث معلمي التربية البدنية للمشاركة في تحكيم مسابقات رابطة الأحياء، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل وتجهيز مقرات التدريب، كما تسعى الاتفاقية لتوجيه وإرشاد الطلاب والمتسابقين والجمهور لتنمية الحس الوطني لديهم.

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