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“تعليم القصيم” يطلق مشروع تطوير الرياضة المدرسية لكافة الألعاب

http://almnatiq.net/?p=834389
المناطق / بريدة

التقى مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، بإدارتي ناديي الرائد والتعاون؛ لبحث بناء منظومة عملية، تستهدف تطوير الرياضة المدرسية، وتعزيز مقومات الاستفادة المثلى للمقار والمنشأت الرياضية في المنطقة، وذلك في إطار الشراكات المتكاملة بين التعليم والقطاع الرياضي.

وجاء الاجتماع، الذي حضره رئيس نادي التعاون، محمد القاسم، ونائب رئيس نادي الرائد، صالح المرشود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة للناديين، بالإضافة إلى بعض القيادات في أقسام النشاط الطلابي في تعليم القصيم، والمقام صباح اليوم الخميس، 26-6-1441هـ بمقر الإدارة العامة، بمدينة بريدة؛ ليمثل إحدى خطوات العمل على استمرارية التنسيق المتبادل بين القطاعات الحكومية والرياضية، للدفع بكل الجهود والطاقات والإمكانات المتوفرة، كي تتحقق البيئة العملية والتأهيلية المناسبة، لاستثمار المواهب والمؤهلات الشبابية في المجال الرياضي، في رفع مستوى المنافسة الوطنية في المناسبات الداخلية والخارجية، في كافة المجالات الرياضية المختلفة.

وبين المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم، محمد الفريح، أن وزارة التعليم تسعى جاهدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إجادة المنظومة الرياضية في المملكة، والعمل على إبراز المكانة الرياضية للمملكة، على المستوى الدولي.

مشيدًا، بالدور المثالي والمهم الذي يقدمه ناديا التعاون والرائد على مستوى الوطن، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من المشاركة الفاعلة مع الناديين، في سبيل خدمة القطاع الشبابي والرياضي في المنطقة، واستثمار المواهب والمهارات المميزة، نحو بناء جيل رياضي مثالي، يبرز الصورة الحقيقية المشرفة لشباب الوطن.

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