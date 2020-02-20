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﻿ الروضة الـ ٢٠ في تعليم القصيم تحصد شهادة الآيزو

﻿ الروضة الـ ٢٠ في تعليم القصيم تحصد شهادة الآيزو
http://almnatiq.net/?p=834392
المناطق / بريدة

باركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم للروضة العشرون ببريدة حصولها على شهادة الآيزو (‪ISO 9001:2015‬) في مجال جودة العلميات الإدارية، محققًة الأسبقية من بين جميع الروضات على مستوى تعليم القصيم .
وقد هنأ مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح، الروضة العشرون وجميع منسوباتها مقدمًا لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود أثمرت منجزًا يحسب لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم القصيم، والمتمثل بالحصول على شهادة الآيزو في مجال جودة العمليات الإدارية ، معربًا عن جزيل تقديره وامتنانه لمديرة الروضة عفاف الرشيدي ولكل من ساهم في هذا الإنجاز المميز داعياً للجميع مواصلة مسيرة الإبداع والتميز .

من جانبها عبرت قائدة الروضة عفاف الرشيدي عن شكرها وتقديرها للإدارة العامة لتعليم القصيم لدعمها المتواصل واهتمامها الدائم لتحفيز منسوبيها على التميز وذلك تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتطوير العمل ومواكبة تطلعات وزارة التعليم ، والشكر موصول لفريق العمل بالروضة على تحقيق هذا المنجز ، مشيرة أن الروضة بدأت بالعمل بهذا الشأن مايقارب أربعة أشهر ، موضحة أن شهادة الآيزو ( ‪ISO 9001:2015‬) والتي حصلت عليها الروضة تعد ثمرة جهود كبيرة من فريق العمل ودعم من إدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة و مركز التميز ” بنات “.
ومن ثم تشكيل الفريق والتدريب والتأهيل لفريق العمل بالروضة ثم التنسيق مع الجهة المانحة وًتنفيذ المراجعة الخارجية للتأكد من تطبيق جميع الأدلة ( التنظيمي والإجرائي) ولوائح الإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم ومطابقتها للإجراءات و الممارسات في بيئة العمل .

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