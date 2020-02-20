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جامعة الإمام تعلق على إعفاء عميد كلية الشريعة

جامعة الإمام تعلق على إعفاء عميد كلية الشريعة
http://almnatiq.net/?p=834403
المناطق - الرياض

​إشارة إلى قرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل بناء على ما رفعه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أد. أحمد بن سالم العامري،

فإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تود أن تبين أن ذلك تم على أثر احتفال كلية الشريعة بالاعتماد الأكاديمي لبرامجها ، حيث تم دعوة أشخاص بدون أخذ الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة ودعوة شخصيات عليهم مخالفات فكرية وآراء تخالف منهج الوسطية والاعتدال.

وحسب توجيهات معالي مدير الجامعة فقد تعاملت الجامعة مع هذا الأمر بكل حزم، حرصا منها على تنقية رحابها من أي شوائب فكرية قد تمس أمن الوطن أو تخالف منهج الوسطية والاعتدال.

وتؤكد الجامعة حرص معالي مدير الجامعة على ترسية منهجها المعتدل القائم على حماية فكر طلابها وطالباتها ومنسوبيها، وعدم التهاون مع أي ضرب من ضروب الفكر الضال والمنحرف، والوقوف أمام كل فكر غال أو متشدد.

كما تؤكد الجامعة أنها سائرة في منهجها المعتدل امتثالا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- في توفير الأجواء المناسبة للعلم النافع، بعيدا عن أي فكر أو تحزب أو تشدد لامكان له في وطننا الغالي.

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