برعاية معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ..إطلاق “حي الإعلاميين” بـ “مياسم” جدة

المناطق_جدة

وقعت وزارة الإسكان اليوم الخميس، برعاية معالي وزيرها الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مذكرتي تفاهم مع شركة شمائل المتحدة للتطوير، المطور العام لمشروع “مياسم”؛ بالإضافة إلى إطلاق حي “الإعلاميين”.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بجدة تحت عنوان “الإحتفال بحياة أفضل”، من أجل خدمة مستفيدي برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، الذي يهدف إلى زيادة نسبة تملك السعوديين للمنزل الأول عبر توفير خيارات متنوعة من الوحدات السكنية ميسورة التكاليف عالية الجودة.

ومثل وزارة الإسكان في توقيع المذكرة الأولى المشرف العام للتطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداود، فيما مثل الشركة رئيس مجلس إدارتها حسين العمودي، وفي المذكرة الثانية مثل الوزارة المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، فيما مثل الشركة الشريك ورئيس اللجنة التنفيذية فيها عبد الله بن أحمد الغامدي.

وأشار الداواد خلال حفل التوقيع، إلى أن وزارة الإسكان تُقدر أهمية دور القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين، لذلك أعدت “برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمستفيدين الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص”.

وأضاف الداود “أن البرنامج يهدف إلى توفير وحدات سكنية على أراضي القطاع الخاص لمستفيدي الدعم السكني في مناطق تُركز على طلبات الدعم السكني المؤهلة والتي لا يوجد فيها أراضي تفي بتلبية احتياجات المستفيدين، بحيث تقوم الوزارة بدعم المستفيدين بشراء المساكن المقامة على أراضي المطورين العقاريين، متى ما كانت مستوفية للمعايير والمواصفات المحددة”، موضحًا بأن الهدف من المذكرة، هو تمكين المستفيدين من شراء مساكنهم في مشروع “مياسم”، التي يتضمنها المشروع بإجمالي 5,336 وحدة سكنية.

وذكر حسين بن صالح العمودي، بأن مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان تهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد البرامج المحققة لرؤية المملكة 2030، وقالت:” إن شمائل تأسست عام 1431ه، على خبرة ملاكها الشيخ حسين العمودي، والأستاذ عبد الله بن أحمد الغامدي، والتي تشكلت على مدار 25 عاماً من العمل بالقطاع العقاري والاستثماري، وبشكل خاص في دراسة خلق مجتمعات سكنية متميزة تتفهم السوق السعودي ويُعنى بتطوير المدن السعودية وتحسين نمط حياة الأفراد والأسرة فيها، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن يُسهم بتحقيق أهداف البرنامج في توليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي وصولًا إلى إدراج المدن السعودية ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في العالم”.

وأشار عبد الله الغامدي إلى أن “التوجه الملاحظ في المملكة عمومًا، وفي جدة على وجه الخصوص، بحث الناس عن أماكن توفر لهم أسلوب حياة فريد وبيئة جيدة، لهذا تم وضع فكرة تطوير “مياسم” الرئيسية التي تدور حول مفهوم الحياة الصحية والآمنة بأسلوب علمي حديث، تتكامل فيه الوظيفة والتوازن البيئي، لذا يعتبر المشروع فريد من نوعه حيث يقام على مساحة 1,6 مليون متر مربع ويحتل موقعاً استراتيجياً في أبحر الشمالية، القلب الجديد المزدهر بشمال جدة، حيث تم تصميمه بفهم عميق للاحتياجات المستقبلية للسوق السعودي.

وذكر الغامدي، بأن الشركة وظفت أفضل العقول والخبرات في صناعة التطوير لإرساء معايير جديدة في صناعة التطوير عبر خلط الأنماط المحلية بالمعايير الدولية في سلسلة من ورش العمل لإخراج وإنتاج مشروع مياسم بعناية، من أجل إرساء مفهوماً جديدًا لجودة الحياة وتبني التنمية المستدامة فى مهامها التطويرية والاستراتيجية المستخدمة، لخلق بيئة سكنية تقدم المسكن والمدرسة وأماكن العمل، والعلاج، والترفيه والاستجمام، والتسوق، والضيافة الفندقية في مكان واحد لنؤسس لمفهوم السكن والعمل والترفيه في المكان الواحد.

وتم خلال الحفل إطلاق “حي الإعلاميين”، الذي سيقام على مساحة 160 ألف مترًا مربعًا، ويأتي ضمن برنامج “الإسكان للتمكين الإعلامي”؛ لتوفير الخدمات والتسهيلات الإسكانية للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وهو إحدى ثمار الشراكة بين وزارتي “الإسكان والإعلام”.