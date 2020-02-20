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أمانة المدينة المنورة تعتمد ١١ مخططاً سكني وصناعي

أمانة المدينة المنورة تعتمد ١١ مخططاً سكني وصناعي
http://almnatiq.net/?p=834407
المناطق - المدينة المنورة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال العام الحالي ٢٠٢٠م ١٠ مخططات سكنية خاصة بمساحات مختلفة تقدر مساحتها بأكثر من مليون متر مربع وذلك في أنحاء متفرقة من المدينة ، بالإضافة الى مخطط صناعي. حيث بينت الأمانة بأن جميع المخططات تقدر مساحتها ١٧٢٦٣٣٣ مترا مربع توفر ١٨٧٨ قطعة منها ١٠٤ قطع صناعية، وتشتمل المخططات السكنية على قطع مُخصصة للمرافق العامة مثل المساجد والمدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى حدائق العامة والمرافق الحكومية، أذ تبلغ المواقع المخصصة للمساجد ١٦ موقعاً و ١٩ حديقة و ١٢ مدرسة للبنين والبنات.

وتهدف أمانة المنطقة من خلال هذا الاعتماد لتلك للمخططات إلى توفير الأراضي للمواطنين وتمثل هذه المرحلة مرحلة في مسار توفير الاحتياج المطلوب لتوفير المواقع المناسبة للمواطنين. حيث اعتمدت الأمانة تلك المخططات وفقاً للمعايير والاشتراطات التخطيطية لمخططات تقسيمات الأراضي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية التي توفر مواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية.

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