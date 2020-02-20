مجمع إرادة بالرياض ينظم ملتقى للمتعافين شارك فيه أكثر من ٧٠ متعافياً

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نظم مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض فعاليات الملتقى الدوري للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والذي أقيم في أحد المخيمات البرية القريبة من الرياض.

وقام بتنظيم الملتقى قسم الإرشاد الديني بالمجمع بالتعاون مع إدارة منزل منتصف الطريق وقسم الرعاية اللاحقة بحضور عدد من أعضاء الفريق العلاجي، وبمشاركة ٧٠ متعافياً.

واشتمل الملتقى على مجموعة من البرامج والكلمات التي قدمها المتعافين و منها كلمة توجيهية قدمها رئيس قسم الإرشاد الديني الشيخ محمد بن عبدالله النايل وكانت بعنوان (وقفات شرعية تهم المتعافين) وكلمة أخرى ألقاها الشيخ بندر بن عبدالعزيز الجميعة بعنوان (احفظ الله يحفظك)، إضافة إلى برامج ترفيهية ورياضية وركوب الخيل وجلسات علاجية وإرشادية بقيادة أحد المتعافين القدامى ووجبة شواء للعشاء.

وقد شارك في الملتقى موظفي منزل منتصف الطريق غازي بن جريس الحارثي وفهم بن سالم القحطاني والممرض علي بن مقعد المطيري.

وقد كان للبرنامج بحمد الله مرود طيب على المتعافين، حيث تهدف البرامج إلى منح المتعافين فرصة خلال تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية الداخلية وإدخال البهجة عليهم وبث روح التعاون بين المتعافين.