وفد طالبات كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان يطلعون على آلية العمل بالأقسام النسائية بإمارة المنطقة

المناطق - فضه عطيف

قام وفد من كلية الشريعة والقانون شطر الطالبات بجامعة جازان اليوم ، بزيارة الى ديوان إمارة منطقة جازان وذلك ضمن خطط التعاون والتعريف بآلية العمل بالأقسام النسائية السابقة والحالية التي استحدثت مؤخرا بإمارة جازان.

وكان في استقبال الوفد عددا من مسؤولات القسم النسائي بإدارة العلاقات العامة والإعلام والإدارات المعنية بالتعريف بالأقسام النسائية بديوان الإمارة ، وكانت بداية الجولة من المركز الشامل لخدمات الجمهور حيث قدمت مديرة قسم أستقبال النساء أ. ناجية عقيل شرحاً مفصلا عن القسم وكيفية استقبال المعاملات والشكاوي وتمريرها للأقسام المختصة لإنهائها ومعالجتها في بأسرع وقت ممكن .

كما شملت الزيارة العديد من الأقسام النسائية الأخرى بديوان الإمارة ومنها مركز الاتصالات الإدارية وطريقة فرز المعاملات اليومية وتحويلها للجهات المختصة ، والإدارة العامة للتطوير والتدريب والموارد البشرية واستمع الوفد من مدير الموارد البشرية بالإمارة أ. نزال العتيبي لشرح عن آلية العمل بالإدارة ومتابعة طلبات الموظفين والترقيات والتوظيف والمفاضلة عليها ومختلف أعمال القسم النسائي بالإدارة.

كما أشار مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان أ. عادل بن أحمد الزائري ، إلى أن إمارة منطقة جازان تعمل بخطى متسارعة وخطط منظمة لخدمة كافة المراجعين من مواطنين ومقيمين ومنسوبي الامارة وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ومتابعة وحرص وكيل إمارة المنطقة أ. عبدالله بن صالح المديميغ ، مضيفا بأن المرأة تحضى بكافة حقوقها الوظيفية والعملية في مجال عملها بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – وهو ما تعمل وتهتم بتطبيقه إمارة المنطقة مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمات عالية الجودة لمراجعيها.

وفي نهاية الزيارة قدم وفد كلية الشريعة والقانون النسائي خالص الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة وسمو نائبه ، ولسعادة وكيل الإمارة وإدارة العلاقات العامة والاعلام ، على التسهيلات والخدمات المقدمة خلال استقبالهم وعلى ما استمعوا له من معلومات قيمة عن آلية تطوير العمل النسائي بإدارات وأقسام إمارة منطقة جازان.

