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أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة

أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة

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أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة

أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة
http://almnatiq.net/?p=834440
المناطق - عسير

شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على أهمية إنجاز جميع المشاريع التي تنفذها الامانة وبلدياتها من خلال متابعة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع كافة، و وضع الآليات اللازمة للارتقاء بجودة جميع المشاريع بما يضمن انجازها وفق ما هو مخطط له .
بجانب رفع تقارير شهرية لكافة المشاريع ورصد المشاريع التي قد تواجه أي عوائق تؤدي إلى تعثرها أو تأخر تنفيذها والمقترحات المناسبة لمعالجتها والعمل على تسريع وتيرة تنفيذها .
وأضاف الحميدي أن الأمانة تعمل على تنفيذ كافة المشاريع الحيوية التي تعزز البنية التحتية للمنطقة في كافة المواقع و تمضي قدما في توقيع العقود ومتابعة الشركات و المؤسسات المنفذة للتأكد من تطبيقها للمواصفات والاشتراطات التي تنص عليها العقود.

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