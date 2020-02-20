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أمانة عسير و بلدياتها.. 2172 زيارة تفتيشية تغلق 111 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها.. 2172 زيارة تفتيشية تغلق 111 منشأة مخالفة خلال اسبوع

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أمانة عسير و بلدياتها.. 2172 زيارة تفتيشية تغلق 111 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها.. 2172 زيارة تفتيشية تغلق 111 منشأة مخالفة خلال اسبوع
http://almnatiq.net/?p=834444
المناطق - عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي نحو 1368 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة بحملة الرقابة البلدية.
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .
و أكد الحميدي الى انه قد اتلف خلال الحملة 1368 الف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى رصد نحو 953 مخالفة صحية بجانب اغلاق 111 محلا مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 2172 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة ،
حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.
الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.
و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

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