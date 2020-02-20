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وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

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استقبلهم نائب الأمين العام

وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
http://almnatiq.net/?p=834447
المناطق - الرياض

استقبل سعادة الأستاذ / إبراهيم بن زايد العسيري نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفد جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يتقدمهم الدكتور/ ثلاب بن عبدالله الشكره عميد شؤون الطلاب ، والدكتور / لفاي لافي السلمي وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية ، والدكتور / خالد بن مطر السهلي مشرف وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم بالجامعة ، اليوم الخميس 26 جمادى الأخرة الموافق 20 فبراير 2020م بمقر المركز بحضور عدد من قيادات المركز .
وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون والتعرف على الإسهامات الحوارية والفكرية التي يقوم بها المركز، والاطلاع على أبرز الفعاليات والدورات التدريبية التي تم تنفيذها، إضافة لتفعيل التعاون لافتتاح نادي الحوار في الجامعة وفروعها والذي يأتي ضمن استراتيجية المركز في تفعيل الحوار وقيمه داخل الأوساط الجامعية.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة نائب الأمين العام بالوفد واطلع على أعمال المركز وخططه واستراتيجيته المستقبلية في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.
وتناول اللقاء عدداً من المحاور تهدف الى تفعيل دور مذكرة التفاهم والشراكة الموقعة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز و تم الاتفاق على تنفيذ بعض النشاطات المشتركة في هذا الإطار مع مناقشة المقترحات الممكن تطبيقها مستقبلا على أرض الواقع.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد شكره لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على التعاون الدائم، مثمنين ما يقوم به المركز من جهود لتنفيذ العديد من البرامج الحوارية التي ستعود على المجتمع بالنفع والفائدة.

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