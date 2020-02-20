احدث الأخبار

مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة
المنطقة الشرقية
 وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
منطقة الرياض
 أمانة عسير و بلدياتها.. 2172 زيارة تفتيشية تغلق 111 منشأة مخالفة خلال اسبوع
منطقة عسير
 أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة
منطقة عسير
 وفد طالبات كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان يطلعون على آلية العمل بالأقسام النسائية بإمارة المنطقة
منطقة جازان
 محافظ محايل المكلف يتفقد عدداً من قرى مركز حبطن التابع للمحافظة
منطقة عسير
 مجمع إرادة بالرياض ينظم ملتقى للمتعافين شارك فيه أكثر من ٧٠ متعافياً
منطقة الرياض
 شرطة الرياض تقبض على مواطن بحيازته سلاح ناري
منطقة الرياض
 منتدى ( اكتشاف المواهب الاجتماعية ) في نجران.. أهداف سامية و طموحات كبيرة
منطقة نجران
 غرفة الباحة تعقد اللقاء المفتوح مع نائب وزير الاتصالات ومحافظ هيئة الاتصالات
منطقة الباحة
 عبقرية اللغة في ضيافة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
ثقافة وفنون
 أمانة المدينة المنورة تعتمد ١١ مخططاً سكني وصناعي
منطقة المدينة المنورة
مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة

مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة

المنطقة الشرقية
وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز يزور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

منطقة الرياض
أمانة عسير و بلدياتها.. 2172 زيارة تفتيشية تغلق 111 منشأة مخالفة خلال اسبوع

أمانة عسير و بلدياتها.. 2172 زيارة تفتيشية تغلق 111 منشأة مخالفة خلال اسبوع

منطقة عسير
أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة

أمين عسير يشدد على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة

منطقة عسير

مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة

مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة
http://almnatiq.net/?p=834450
الاحساء - المناطق

اعتمد مجلس إدارة غرفة الأحساء مؤخرًا إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة، لتصبح برئاسة الأستاذ لؤي الصالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: الأستاذ عبدالعزيز الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد بن عبدالرحمن العفالق، عضو مجلس الإدارة والمهندس مشاري بن عبدالمحسن الجبر، عضو مجلس الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تأكيد حضورها العملي لمتابعة سير عمل الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الأمانة العامة ومتابعة الخطط والبرامج والفعاليات والشؤون الإدارية والمالية لسير عمل الغرفة والأمور الفنية المستعجلة، وقدم المجلس شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة السابقة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

ومن جهته عبّر لؤي الصالح، رئيس اللجنة عن شكره وخالص تقديره لجميع أعضاء المجلس على ثقتهم مؤكدًا على ضرورة تعاون وتكاتف وتنسيق الجهود بين جميع أعضاء المجلس واللجنة في سبيل الارتقاء بالمهام وتقديم كل ما هو مأمول منهم لخدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة، متمنيًا أن توفق اللجنة في تحقيق ما يصبو إليه مشتركي الغرفة وقطاع الأعمال بالأحساء.

روابط ذات صلة

أمانة الأحساء ترتبط الكترونياً بــ ” خدمات المياه ” لإصدار رخص الانشاء

أمانة الأحساء ترتبط الكترونياً بــ ” خدمات المياه ” لإصدار رخص الانشاء
انطلاق اجتماع اللجنة المحلية للتعداد السكاني والمساكن بالمنطقة الشرقية 2020

انطلاق اجتماع اللجنة المحلية للتعداد السكاني والمساكن بالمنطقة الشرقية 2020
التحقيقات تتواصل.. ضبط «طليق» المتهمة بأشهر عملية اختطاف في تاريخ المملكة

التحقيقات تتواصل.. ضبط «طليق» المتهمة بأشهر عملية اختطاف في تاريخ المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*