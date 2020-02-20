مجلس إدارة غرفة الأحساء يعتمد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة

الاحساء - المناطق

اعتمد مجلس إدارة غرفة الأحساء مؤخرًا إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة، لتصبح برئاسة الأستاذ لؤي الصالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: الأستاذ عبدالعزيز الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد بن عبدالرحمن العفالق، عضو مجلس الإدارة والمهندس مشاري بن عبدالمحسن الجبر، عضو مجلس الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل تأكيد حضورها العملي لمتابعة سير عمل الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الأمانة العامة ومتابعة الخطط والبرامج والفعاليات والشؤون الإدارية والمالية لسير عمل الغرفة والأمور الفنية المستعجلة، وقدم المجلس شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة السابقة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

ومن جهته عبّر لؤي الصالح، رئيس اللجنة عن شكره وخالص تقديره لجميع أعضاء المجلس على ثقتهم مؤكدًا على ضرورة تعاون وتكاتف وتنسيق الجهود بين جميع أعضاء المجلس واللجنة في سبيل الارتقاء بالمهام وتقديم كل ما هو مأمول منهم لخدمة قطاع المال والأعمال بالمنطقة، متمنيًا أن توفق اللجنة في تحقيق ما يصبو إليه مشتركي الغرفة وقطاع الأعمال بالأحساء.