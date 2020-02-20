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بلدي محافظة تيماء يناقش إعادة تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

بلدي محافظة تيماء يناقش إعادة تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

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بلدي محافظة تيماء يناقش إعادة تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

بلدي محافظة تيماء يناقش إعادة تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية
http://almnatiq.net/?p=834453
المناطق- تبوك:

ناقش المجلس البلدي بمحافظة تيماء إعادة تشكيل لجانه وفق مانصت عليه الأنظمة واللوائح القائمة عليها أعمال المجالس البلدية بالمملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 51 الذي عقده المجلس البلدي بالمحافظة اليوم برئاسة رئيس المجلس حابس بن عبدالله العنزي وحضور كافة أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس في مدينة تيماء.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والاراء المقدمة من بعض الأعضاء التي هدفت في مجملها إلى تطوير أعمال آلية العمل بالمجلس بالإضافة إلى مناقشة سبل متابعة اعمال البلدية الرامية الى النهوض بمدينة تيماء والمراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة.
وفي ختام الاجتماع أوصى المجلس بمتابعة تنفيذ الطريق الجنوبي لمدينة تيماء وربطه بالطريق المتجه نحو المدينة المنورة.

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