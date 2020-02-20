الأجهزة والأنظمة التقنية تجذب زوار معرض “أمنكم وسلامتكم هدفنا” بتبوك

المناطق- تبوك:

جذب جناح الأجهزة والأنظمة التقنية المشارك بمعرض حملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا” الذي تنظمه القوات الخاصة لأمن الطرق في البارك مول بمنطقة تبوك أنظار زوار المعرض حيث تعرفوا على الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدمها ميدانياً في أعمال قوات أمن الطرق.

وحرصت القوات الخاصة لأمن الطرق على استخدام الأجهزة المتطورة و الأنشطة التقنية التي شهدت تطوراً كبيراً للمساعدة في تطبيق المفهوم الشامل لمهام القوات الخاصة لأمن الطرق الذي يشمل تقديم الخدمات الأمنية الجنائية والنظامية والخدماتية والمهام المشتركة والمرورية والمهام الموسمية.

ويضم الجناح جهاز وتطبيق “بنان” وهو جهاز التحقق من الهوية وهو ذو كاميرا عالية الدقة لتصوير الأشخاص للتعريف بالشخصية والحالة الأمنية وقوائم المطلوبين والمكون من قارئ البصمة للأغراض الأمنية وجهاز ونظام “باشر” وهو جهاز متنقل يسمح بتدوين المخالفات إلكترونياً حيث يخزن موقع وصورة ووقت وتاريخ المخالفة كما يساعد على التحقق من صحة البيانات قبل التسجيل وسرعة إشعار المخالف بذلك.

وتعرف الزوار على جهاز الرصد الآلي للسرعات فهو مزود على الدوريات حيث يتمكن من التقاط السرعات بمختلف أنواعها حتى وإن كانت الدورية متحركة ويوفر الدقة بالرصد والتوثيق وتطبيق “كلنا أمن” الذي يستخدم لرفع البلاغات للمواطنين والمقيمين بحيث يوفر الكثير من الجهد وبالإمكان رفع البلاغ ووصفه بعدة وسائل نصية وصوتية ومرئية وتحديد الموقع والزمان بكل سهولة ويسمح بمتابعة حالة الإجراء المتخذ بعد تفاعل الجهة المحول لها البلاغ.

يذكر أن المعرض المصاحب للحملة التوعوية “أمنكم وسلامتكم هدفنا” بتبوك تستمر فعالياته لثلاثة أيام مشتملاً على عروض مرئية عن نشأة وتطور قطاع أمن الطرق وعرض عن أهداف الحملة وأجنحة تستعرض للزوار مهام القوات الخاصة لأمن الطرق وجناح الطفل الذي يحتوي على معلومات توعوية وإرشادية وتفاعلية مناسبة لسن الأطفال مثل ركن “عيش التجربة” وهو طريق معبد يحاكي الواقع مزود باللوحات الإرشادية ونقطة ضبط أمني تحاكي بشكلها نقاط الضبط الأمني فمنها يستطيع الطفل خوض تجربة رجال الأمن وملامسة واقعهم بالإضافة إلى الأجنحة الأخرى التي بدورها تقدم لزوار المعرض ما يسهم في توعيتهم الأمنية والمرورية على الطرقات الخارجية.

