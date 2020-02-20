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الفايدي رئيساً لرابطة دوري أحياء أملج

الفايدي رئيساً لرابطة دوري أحياء أملج
http://almnatiq.net/?p=834466
المناطق- أملج- فايز السميري

عقدت رابطة دوري أحياء منطقة تبوك مساء امس اجتماعها الأول بمكتب تعليم أملج ، الذي ترأسه رئيس الرابطة بمنطقة تبوك محمد حمود الشهري وبحضور أمينها العام ابراهيم حمود الكرشمي وعضوها محمد العطوي ورئيس لجنة الانضباط والتقنية علي بكر برناوي وعدد من رؤساء اندية الحواري ومعلمي التربية البدنية في مدارس املج والحكام ومنظمي الدورات الرياضية.

وتناول الاجتماع مناقشة تشكيل فرق الحواري وتسجيلها في البوابة الالكترونية التي تندرج تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث يتمكن رئيس فريق الحي من تسجيل 30 لاعباً علي ان لايقل عدد فرق رابطة دوري احياء املج عن ثمان فرق ، وطالب المجتمعون بترشيح رئيساً لرابطة دوري احياء املج كخطوة اولى واتفق الغالبية على اختيار مشرف التربية الرياضية بمكتب تعليم املج مرضي سلمان الفايدي الأمر الذي لم يترك امامه خيار الا ان يقبل قرار من انتخبوه تقديراً لثقتهم واصرارهم عليه.

من جهته اعرب الفايدي عن شكره لمن وضعوا ثقتهم به لافتاً الي ان هذا الاختيار يضع على عاتقه العمل مع الجميع وبذل المزيد من الجهد في احتواء الشباب واكتشاف مواهبهم الرياضية وصقلها لتمثيل المحافظة والمنطقة والوطن الغالي في المحافل الرياضية ، واضاف انه عند اكتمال تسجيل فرق الحواري سيتم تشكيل لجان التحكيم والانضباط والمسابقات والمركز الاعلامي وفق لوائح وانظمة الرابطة.

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