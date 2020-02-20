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جمعية حفظ النعمة بعسير تعقد الملتقى السنوي للجمعية العمومية

جمعية حفظ النعمة بعسير تعقد الملتقى السنوي للجمعية العمومية
http://almnatiq.net/?p=834471
المناطق - واس

عقدت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة بمنطقة عسير ” شكر ” أمس، الملتقى السنوي للجمعية العمومية، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، وذلك في القاعة الكبرى بأبها.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير عثمان بن محمد البشري كلمة أكد خلالها، أن الجمعية بمنطقة عسير سعت لأن تكون نواة للعمل الخيري من خلال المساهمة في حفظ فائض طعام المناسبات والمطاعم والمتاجر والفنادق وإعادة توزيعه على المستحقين والمحتاجين وفق أرقى معايير الجودة والسلامة, حيث تم تنفيذ آلاف الجولات الميدانية بالتعاون مع المتطوعين لحفظ فائض الطعام, إلى جانب المساهمة في التوعية والتثقيف والتوجيه بخطورة الإسراف والتبذير وانعكاساته على الدين والاقتصاد والبيئة.
وبين البشري أنه تم تبنّي العديد من المشروعات التثقيفية لتحسين العادات الغذائية للمجتمع والتي تحد من الإسراف والهدر في الطعام ،مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة في المملكة تبنّت تطبيق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة, والذي يعد إحدى مبادرات التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 والذي تنفذه المؤسسة العامة للحبوب.
عقب ذلك استعرض المدير المالي للجمعية عبدالرحمن طالع التقرير المالي للعام 2019م, والميزانية التقديرية للعام 2020م, ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن نتائج الفقد والهدر في المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية الحفل تم إعلان أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد, وتكريم الجهات المشاركة والرعاة.

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