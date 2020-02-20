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محافظ المجاردة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمجاردة والذي عقد بمركز ختبة

محافظ المجاردة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمجاردة والذي عقد بمركز ختبة
http://almnatiq.net/?p=834477
المناطق - المجارده

ترأس محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم الخميس الموافق ٢٦ / ٦ / ١٤٤١ه الجلسة الأولى للمجلس المحلي بالمجاردة في دورته العادية الأولى للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤١ه
وبحضور أعضاء المجلس، حيث عقد المجلس اجتماعه بمركز ختبة وبحضور رئيس المركز يحيى ثابت وتم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة واستعراض ماتقرر من مشاريع بالأجهزة الحكومية الخدمية بالمحافظة في ميزانية العام المالي ١٤٤١ / ١٤٤٢ه كما تم مناقشة بعض الطلبات المقدمة من المشايخ والأهالي بمركز ختبة واستعراضها مع مدراء الجهات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة لها وتحقيق رغبة الأهالي وتم اقتراح مشروع ازدواجية الطريق من بداية قرى بني زهير وصولاً إلى مركز ختبة كما تم اقتراح مشروع صرف صحي لمركز ختبة وقد وقف أعضاء المجلس ميدانياً على بعض المشاريع التي تم مناقشتها خلال الجلسة .
وسيتم الرفع بالتوصيات والنتائج اللازمة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير -حفظه الله-
والجدير بالذكر أن المجلس المحلي سيعقد جلساته القادمة في بقية مراكز المحافظة حسب الأولويات الموضوعة لذلك .

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